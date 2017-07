Di Francesco, Roma dovrà fare fastidio

ROMA, 29 LUG - "Parlare di gap ridotto con la Juventus è presto. I bianconeri restano favoriti per il titolo e per mentalità hanno sempre avuto qualcosa in più degli altri anche se non hanno mai sofferto di questo. Noi dobbiamo essere bravi a dar fastidio, il campo dirà qualcosa in più". Così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, alla conferenza stampa di vigilia dell'ultima sfida di International Champions Cup in scena negli Usa contro la Juventus. "Allegri ha detto che il mercato finisce il 31 agosto e ha ragione - ha aggiunto Di Francesco - si sono rinforzate Milan e Inter, il Napoli mantenuto la sua identità, noi abbiamo cambiato ma abbiamo messo dentro giocatori interessanti".