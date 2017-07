Amichevoli: Torino batte Guingamp 2-0

TORINO, 29 LUG - Il Torino batte in Francia 2-0 il Guingamp, formazione che tra una settimana inizia la Ligue 1. Di Obi nel primo tempo e Zappacosta nella ripresa le reti della squadra di Mihajlovic, protagonista di una buona prestazione nonostante qualche pasticcio in difesa e le gambe ancora imballate per la preparazione. Alla amichevole non ha preso parte capitan Belotti, rimasto a Torino per un lieve affaticamento.