Allegri, mercato dovrebbe finire il 31/7

TORINO, 29 LUG - "Il mercato? Per me dovrebbe finire il 31 luglio. Sarebbe più semplice se chiudesse prima dell'inizio dei campionati". Questo il commento del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia dell'amichevole negli Stati Uniti contro la Roma. "Un test importante e un allenamento in vista della preparazione alla Supercoppa", ha aggiunto. "Il bilancio dell'esperienza americana è positivo, abbiamo lavorato bene". "Ci mancano un po' le gambe ma c'è la disponibilità di tutti", sottolinea Allegri, che deve valutare "se qualcuno dovrà rifiatare e qualcuno giocare un po' di più". Contro i giallorossi giocherà un tempo, "il primo o il secondo", Douglas Costa. E dovrebbe avere spazio anche Bernardeschi, in ritiro con la sua nuova squadra soltanto dal 26 luglio. "E' un acquisto importante - dice dell'ex Viola Allegri - un giocatore esuberante che ha portato grande entusiasmo".