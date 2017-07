Allegri, presupposti per anno importante

TORINO, 29 LUG - "Ci sono i presupporti per vivere una annata importante e c'è un mese per migliorare ancora la squadra". Alla vigilia dell'amichevole con la Roma, ultimo impegno della tournee americana, Massimiliano Allegri è ottimista sulla stagione della sua Juventus. "Sarà un bel campionato - dice in conferenza stampa a Boston attraverso il profilo Twitter ufficiale del club - perché tutte si sono rinforzate e si deciderà alla fine. Credo serviranno meno punti".