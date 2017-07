Inter: Spalletti, punto su Candreva ma..

MILANO, 29 LUG - ''Candreva e' un calciatore su cui puntiamo moltissimo e in quel ruolo non possiamo sostituirlo. Poi il mercato è imprevedibile. Perisic? E' un giocatore dell'Inter ma la cosa più importante è la squadra, non un solo giocatore''. Queste le parole in chiave mercato di Luciano Spalletti al termine dell'amichevole con il Chelsea, squadra che sarebbe interessata all'esterno della nazionale.