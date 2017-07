Spalletti, Inter ha giocato bene un'ora

MILANO, 29 LUG - 'E' una vittoria importante perché la squadra arriva da un campionato con risultati non positivi. Aver trovato avversari di alto livello poteva creare qualche apprensione, ma abbiamo giocato con personalità e sicurezza'. Luciano Spalletti applaude l'Inter vittoriosa 2-1 contro il Chelsea, un successo che è valso ai nerazzurri l'International Champions Cup. 'Abbiamo fatto tutto bene per un'ora di gioco, poi non siamo riusciti più a gestire palla per il pressing forte del Chelsea che ci ha creato problemi. Non capisco perché commettere questi errori e dare vantaggi a una squadra che ha fisicità. Forse può pesare il fatto che abbiamo giocato due giorni fa'.