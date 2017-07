Conte, ko con Inter non cambia nulla

MILANO, 29 LUG - "Questa partita non cambia nulla, la cosa più importante da fare è lavorare sempre duro. Abbiamo giocato due amichevoli contro avversari forti, praticamente con gli stessi giocatori e ci può essere stanchezza". Il tecnico del Chelsea Antonio Conte non fa drammi dopo la sconfitta per 2-1 rimediata contro l'Inter nell'ultima partita dell'International Champions Cup. In campo anche Alvaro Morata, arrivato nelle scorse settimane dal Real Madrid: "Deve migliorare fisicamente se vuole ritrovare la sua idea di calcio. Sta lavorando bene ".