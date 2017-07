Udinese: esordio a Udine il 5 agosto

UDINE, 29 LUG - L'Udinese farà il suo esordio stagionale a Udine sabato prossimo, 5 agosto (ore 20:30) affrontando in amichevole l'AZ Alkmaar, formazione classificatasi sesta nell'ultima Eredivisie, il massimo campionato olandese. "Abbiamo previsto delle condizioni speciali per i nostri abbonati - ha detto l'amministratore delegato, Franco Collavino - per dare valore alla passione di chi ha già scelto di essere con noi per tutta la stagione. L'amichevole di sabato è anche un banco di prova in vista dell'esordio in Coppa Italia".