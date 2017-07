L'Inter batte il Chelsea, vince Icc Asia

MILANO, 29 LUG - L'Inter batte anche il Chelsea di Antonio Conte. E' il terzo successo consecutivo, dopo quelli contro Lione e Bayern Monaco. E i nerazzurri si aggiudicano l'International Champions Cup asiatica. Contro i campioni di Premier, finisce 2-1: sblocca Jovetic, raddoppia Perisic, poi un autogol di Kondogbia. Un precampionato positivo per i nerazzurri che fanno passi avanti dal punto di vista del gioco e dell'atteggiamento. Nel primo tempo l'Inter va vicina al gol con Candreva e soffre nei minuti finali. Allo scadere, poi, Jovetic viene atterrato in area da Azpilicueta. Rigore parato ma il montenegrino ribadisce in rete sulla respinta e festeggia battendo la mano sul cuore e indicando di voler restare all'Inter. All'8' della ripresa, il raddoppio firmato da Ivan Perisic. Contropiede dei nerazzurri e l'attaccante croato, blindato da Spalletti alla vigilia, segna con un preciso diagonale. Al 29' Kondogbia rischia di riaprire la partita con un autogol praticamente da centrocampo.