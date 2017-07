Mahrez, Leicester respinge rilancio Roma

ROMA, 29 LUG - Il Leicester ha respinto anche la seconda offerta della Roma, pari a 32 milioni di sterline (35 milioni di euro) per Riyad Mahrez. Lo scrive oggi il Leicester Mercury, all'indomani della parole del ds giallorosso Monchi che aveva parlato ieri di "seconda offerta molto importante" sottoposta alla dirigenza delle Foxes per l'ala algerina. Secondo il tabloid locale, la nuova offerta prevedrebbe una parte fissa di 30 milioni di euro e bonus di altri 5. Secondo il 'Mercury', la valutazione del club per il giocatore "è più vicina a 50 milioni di sterline" (55 milioni di euro). Il tecnico del Leicester, Craig Shakespeare, ha ripetuto oggi che Mahrez rimarrà un suo giocatore "finché il club non riceverà un'offerta adeguata. Riyad è un nostro giocatore fino a quando non mi verrà detto diversamente dal consiglio di amministrazione che un'offerta è stata accettata", le sue parole.