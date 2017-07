Udinese, preso l'olandese Nuytinck

TRIESTE, 29 LUG - L'Udinese ha formalizzato oggi il contratto di acquisto del difensore centrale olandese Bram Nuytinck, 27 anni. Nuytinck ha esordito nel massimo campionato olandese nel 2009 con il Nec assando nel 2012 all'Anderlecht, squadra con la quale ha collezionato 115 presenze e cinque gol e vinto tre campionati e tre coppe di Belgio. Bram ha militato anche nella Nazionale Under 21 olandese, con 23 presenze e due gol. "Nuytinck è un importante tassello - ha detto il dg Franco Collavino -, un forte segnale di impegno da parte della società nella costruzione di una squadra completa in tutti i reparti, capace di appassionare il nostro pubblico" "Era da tempo sotto osservazione, in quanto riteniamo abbia le caratteristiche giuste per essere strategico per il nostro reparto difensivo - ha sottolineato invece il ds Manuel Gerolin - E' un acquisto che consideravamo urgente per permettere a mister Delneri di lavorare sugli schemi di gioco".