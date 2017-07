Roma: De Rossi "colmare gap con Juve"

ROMA, 29 LUG - Alla vigilia del match di domani nella tournée Usa contro la Juventus, De Rossi analizza le distanze che ancora separano la Roma dai bianconeri: "Sui 4 punti dello scorso anno ci si può lavorare - precisa il capitano romanista a Roma Tv - ma bisogna analizzarli, potevano essere di più perché loro hanno un po' tirato il freno, ma non ci deve interessare, quest'anno sarà ancora più dura, ma dobbiamo provare a colmare questo gap e tirare su qualcosa di importante per i tifosi". Infine, il punto sulla campagna acquisti giallorossa: "Tutti i nuovi mi hanno lasciato felicemente sorpreso - ha chiarito De Rossi -: Gonalons e Defrel li conoscevo meglio, Kolarov non c'è bisogno di descriverlo. Under è il più giovane, non l'avevo mai sentito nominare ma ci sta facendo capire perché la Roma ci abbia investito. Non saprei sceglierne uno".