Iniesta "lite Neymar? Cose che accadono"

ROMA, 29 LUG - Nella conferenza stampa prepartita del clasico fra Barcellona e Real Madrid, nell'insolita versione Champions Cup, il centrocampista blaugrana Andres Iniesta è costretto a tornare sull'episodio della lite in allenamento fra Neymar e il neoacquisto Nelson Semedo. "Sono cose che succedono - ha cercato di minimizzare il veterano del Barça - Non sono certo cose abituali, ma possono accadere. E visto il momento che sta attraversando Neymar (al centro da settimane di un tormentone di mercato, ndr), è normale che ora l'eco si amplifichi ancor più". Sul possibile passaggio di Neymar al Psg, Iniesta e Luis Suarez, anche lui in conferenza, si sono poi allineati ai commenti espressi da altri compagni di squadra negli ultimi giorni: ovvero, che i giocatori e la società sono uniti nello sperare che il campione brasiliano, stimato e apprezzato da tutti (con buona pace di Semedo), rimanga al Barcellona, ma è lui stesso che dovrà dire l'ultima parola per sgombrare il campo da ogni illazione.