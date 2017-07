De Rossi, senza Totti più responsabilità

ROMA, 29 LUG - "Siamo un pò tutti vedovi del nostro capitano storico. Io ho fatto il capitano anche l'anno scorso, una volta i tifosi erano tutti quanti per lui, adesso ce li dividiamo. Una responsabilità in più per noi, per me in particolare". Daniele De Rossi commenta il passaggio di consegne della fascia di capitano della Roma dopo il ritiro di Francesco Totti. "Di Francesco? L'ho vissuto in tante forme diverse, sotto tanti punti di vista. E' una nuova esperienza, un ruolo nuovo, per me vedere lui è una cosa nuova ma se fosse arrivato un altro allenatore sarebbe stata comunque una novità. Conoscerlo - dice De Rossi a Roma Tv - non mi darà vantaggi o svantaggi, devo sudare come tutti gli altri e rispettarlo come tutti gli altri".