Chapecoense: superstite torna in campo

ROMA, 29 LUG - Alan Ruschel, uno dei sei sopravvissuti nell'incidente aereo che lo scorso 29 novembre decimò la squadra brasiliana della Chapecoense, farà il suo ritorno in campo il 7 agosto in occasione di un'amichevole con il Barcellona, al Camp Nou. Lo rende noto il club con un comunicato sul proprio sito internet. "Il ritorno in campo di Alan rappresenta un passo importante nel superamento (del dramma, ndr) e nella ricostruzione del club", scrive la società biancoverde, sottolineando poi come l'evento sia ben associato ad un'occasione come l'amichevole con un avversario importante come il Barcellona e in uno dei templi del calcio mondiale.