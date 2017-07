Rara forma di aritmia: Catellani lascia

ROMA, 29 LUG - Andrea Catellani, 29enne attaccante della Virtus Entella, lascia il calcio per una rara forma di aritmia riscontrata nei test fisici pre-ritiro. Il primo esame risaliva al 14 luglio e, dopo due settimane di approfondimenti, la diagnosi è stata confermata. L'annuncio oggi in una conferenza stampa in cui lo staff medico ha precisato che questa aritmia estremamente rara, che riguarda la comunicazione elettrica atrioventricolare e si manifesta sotto estremo sforzo, non era mai stata riscontrata finora e verosimilmente si è manifestata nel giocatore negli ultimi mesi. "Mi dispiace lasciare il calcio - ha detto Catellani che era arrivato a gennaio dallo Spezia - Ma prima o poi il pallone si sarebbe sgonfiato. La scoperta di questa aritmia non precluderà la mia vita normale". "È una brutta notizia - ha sottolineato il dg Matteo Matteazzi - Su di lui avevamo puntato come colonna della squadra dal punto di vista tecnico e umano". Catellani entrerà a far parte dello staff tecnico come consulente e osservatore.