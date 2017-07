Bartomeu "se pagano clausola, Neymar va"

ROMA, 29 LUG - "Noi vogliamo che resti, ma ci sono le clausole. Se vuole andarsene, venga pagato fino all'ultimo euro e potrà farlo". Il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, sembra aver accettato l'idea di privarsi di Neymar, ma senza mollare un cent sui 222 milioni che dovrebbe pagare il Paris Saint-Germain per sottrarglielo. Anche i compagni di Neymar vorrebbero saperne di più. Nella conferenza stampa prima del clasico di stanotte in Usa, Andres Iniesta è stato chiaro: "Neymar deve parlare. Ho sempre detto che è uno dei giocatori migliori al mondo, spero che rimanga al Barça per moltissimi anni. Sarebbe una grande notizia, per il club e per lui". Secondo "Mundo Deportivo", però, il brasiliano avrebbe già avvertito i colleghi di spogliatoio a lui più vicini della sua decisione di andare a Parigi e che la prossima settimana il Psg pagherà la clausola.