Serie C: il 10 agosto i calendari

ROMA, 29 LUG - Da Lega Pro tornerà a chiamarsi Serie C e i calendari della prossima stagione verranno presentati il 10 agosto alle 18 all'Ex Aurum di Pescara. Lo rende noto la stessa Lega sul proprio sito internet. "Abbiamo scelto Pescara - spiega il presidente Gabriele Gravina - per dare l'avvio ad una nuova stagione piena di entusiasmo e passione, nel cuore turistico di quell'Abruzzo che ha bisogno di grande energia e positività per ripartire con slancio". Nella stessa nota si legge poi che "nel corso della cerimonia sarà dedicato spazio a iniziative, progetti e ai nuovi partner della Lega Pro che accompagneranno la stagione 2017/'18. In campo - viene infine ricordato - il fischio d'inizio sarà il 6 agosto con la Coppa Italia di Lega e il 27 agosto con il campionato".