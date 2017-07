Cagliari: 8-0 nel test con la Primavera

CAGLIARI, 28 LUG - Otto gol del Cagliari nell'amichevole in famiglia con la squadra Primavera questo pomeriggio ad Aritzo (Nuoro). In grande evidenza Cop, autore di una doppietta, e Giannetti, con una tripletta. A segno anche Ceppitelli, Faragò, Farias su rigore (nel primo tempo un suo tiro dal dischetto era stato neutralizzato dal giovane Daga). Esordio in rossoblù per Filippo Romagna, classe 1997, difensore. Il centrale è ora ufficialmente del Cagliari. È arrivato dalla Juventus in Sardegna a titolo definitivo e ha firmato oggi un contratto quinquennale. Ai bianconeri è andato Dario Del Fabro, classe 1995, giovane lanciato in serie A dal Cagliari a 17 anni nella stagione 2012-2013.Rastelli per la partita di oggi ha tenuto "nascosti" i big che scenderanno invece in campo dal fischio di avvio nella amichevole di domani, sempre ad Aritzo alle 17.30, contro l'Olbia. Bene, insieme a Cop e Giannetti, anche il sempreverde Cossu.