Moratti, bravo Spalletti per gioco Inter

MILANO, 28 LUG - "Un incontro piacevole, ho fatto i complimenti per come Luciano Spalletti sta facendo giocare l'Inter". L'ex presidente Massimo Moratti commenta così il pranzo con i dirigenti nerazzurri Walter Sabatini, Piero Ausilio e Dario Baccin, incontrati in un ristorante vicino alla sede dell'Inter. Nell'incontro si è parlato della squadra e del nuovo tecnico che più volte in queste settimane ha ricevuto l'apprezzamento dell'ex patron nerazzurro.