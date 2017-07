Sport: 200 mln per sicurezza strutture

GENOVA, 28 LUG - Si è concluso oggi a Genova il tour di presentazione del bando Anci e Istituto del Credito sportivo 'Sport missione comune' che mette a disposizione dei Comuni 200 mln di euro di cui 100 a tasso zero e 100 a tasso marginale per ammodernare e mettere in sicurezza le strutture sportive. "E' stato un lungo cammino ma molto partecipato da parte degli amministratori locali - ha detto il vice presidente vicario di Anci e sindaco di Valdengo Roberto Pella a margine dell'incontro -. In tutti gli otto appuntamenti territoriali abbiamo registrato presenze dai 60 ai 70 amministratori, fino a superare i cento in alcune regioni a dimostrazione dell'importanza del protocollo e della collaborazione e del percorso che abbiamo costruito con il Credito sportivo in questi anni. Con il credito sportivo - ha aggiunto - abbiamo già condiviso un protocollo da avviare nel 2018 e abbiamo anche condiviso la disponibilità a aumentare il fondo dove ve ne fosse richiesta".