Milan: 'respingiamo accuse di Pallotta'

MILANO, 28 LUG - Il cda del Milan "è fatto da personaggi di qualità come Paolo Scaroni, Marco Patuano, Roberto Cappelli che dovrebbero essere per chiunque la più totale garanzia". Lo sottolinea l'ad rossonero, Marco Fassone, "respingendo al mittente" le accuse del n.1 della Roma James Pallotta secondo cui il club rossonero "sta spendendo, o almeno facendo importanti anticipi, per i giocatori e pagheranno le conseguenze a un certo punto". "Non so a che cosa si riferisca quando dice 'pagheranno le conseguenze', non so se sia una minaccia o no. Se sono minacce, francamente le respingo al mittente", dice Fassone.