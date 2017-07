Foot-volley, 112.000 euro a Visso

CERVIA (RAVENNA), 28 LUG - Al torneo di Foot-Volley, organizzato da Bobo Vieri in corso sulla spiaggia del Fantini Club di Cervia, ad oggi sono stati raccolti 112.000 euro - destinati al comune di Visso, in provincia di Macerata, colpito dal terremoto 2016, per la costruzione di un nuovo campo sportivo - attraverso la vendita del merchandising ufficiale del torneo dalla piattaforma Wishraiser (https://www.wishraiser.com/projects/bobo-vieri/), la vendita dei biglietti degli otto giorni di esibizioni al Fantini Club ed un contributo della Regione Emilia-Romagna. Il resto del ricavato - sottolinea una nota - è stato affidato alla fondazione di Andrea Ranocchia, www.andrearanocchiaonlus.it e sarà utilizzato per supportare progetti specifici di sostegno all'infanzia e alle fragilità più in generale. La Bobo Summer Cup nasce appunto da un'idea di Bobo Vieri con l'obiettivo di contribuire concretamente a supporto delle popolazioni colpite dal terremoto del 2016 in collaborazione con l'associazione onlus di Andrea Ranocchia.