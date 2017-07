Spalletti,Perisic? Mi opporrò a cessione

MILANO, 28 LUG - ''Per Perisic c'era stato un contatto importante e dei discorsi precedenti. Ma la trattativa non ha avuto seguito e il discorso è chiuso. Poi i giorni passano e diventerebbe complicato inserire un altro giocatore nel suo ruolo e io mi opporrò con forza alla cessione”. Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, alla vigilia della partita contro il Chelsea a Singapore, ultima sfida dell'International Champions Cup, esclude l'addio di Ivan Perisic per cui il Manchester United era arrivato ad offrire circa 40 milioni di euro. ''So quella che è la mia posizione, so cosa i calciatori e i tifosi dell'Inter si aspettano da me – continua Spalletti – e cercherò di portare a termine quello che è il mio lavoro''. Domani l'Inter affronterà il Chelsea di Antonio Conte, uno dei candidati alla panchina dell'Inter prima dell'arrivo di Spalletti ma il tecnico toscano non ci dà peso: “Ho avuto contatti con l'Inter quando mi ha cercato e sono contento di aver avuto la possibilità di svolgere qui questo ruolo''.