Spalletti, Milan in lotta per scudetto

ROMA, 28 LUG - "Ci sono squadre che hanno più chance, ma il Milan si può sicuramente inserire nella lotta per il campionato perché ha fatto una campagna acquisti importante; certo, squadre come Juve, Napoli o Roma non glielo permetteranno facilmente". Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, alla vigilia della partita contro il Chelsea a Singapore, ultima sfida dell'International Champions Cup, parla del prossimo campionato e inserisce anche il Milan tra le favorite per i primi posti in classifica anche grazie al lavoro di Vincenzo Montella. "Avendo un allenatore bravo che sa dare segnali giusti ai suoi giocatori - aggiunge Spalletti - i rossoneri possono inserirsi per la vittoria del campionato".