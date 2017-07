Monaco: Mbappé convocato per Supercoppa

ROMA, 28 LUG - Regolare convocazione per Kylian Mbappé, il 18enne attaccante del Monaco fra i tanti tormentoni del calciomercato estivo, il cui nome figura nella lista dei 22 giocatori scelti dal tecnico Leonardo Jardim per la Supercoppa francese contro il Paris Saint-Germain, in programma domani a Tangeri, in Marocco.