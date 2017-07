Pallotta, senza stadio vendo la Roma

ROMA, 28 LUG - Se la Regione Lazio non approverà il nuovo progetto proposto dal Comune sulla costruzione del nuovo stadio, il presidente della Roma James Pallotta ribadisce di essere pronto a vendere il club. "In realtà, noi non vorremmo - precisa Pallotta da Boston, dove la Roma si trova in tournée - Pensiamo ci sia una grande opportunità per noi di costruire una squadra competitiva con uno stadio e un centro di intrattenimento. Ma se non approveranno il progetto, allora sarà qualcun'altro a dover andare fino in fondo".