Ventura riprende gli incontri con i club

ROMA, 28 LUG - Come nella scorsa stagione, il ct azzurro Gian Piero Ventura proseguirà il programma d'incontri con i club di Serie A con l'obiettivo, spiega la Figc in una nota, di rafforzare la sinergia con le società e condividere il progetto tecnico della Nazionale. Il ct, accompagnato dal team manager Gabriele Oriali, farà visita nei prossimi giorni alle tre società neopromosse: primo impegno martedì 8 agosto con la Spal presso il ritiro di Pejo; il giorno dopo tappa a Verona per seguire gli allenamenti dell'Hellas; la visita al Benevento sarà invece concordata nei prossimi giorni, in considerazione degli impegni del club e del ct, che sarà a Roma il 13 per la finale della Supercoppa tra Juventus e Lazio e seguirà poi le principali partite delle prime due giornate di campionato, in vista delle gare azzurre di settembre con Spagna (2 settembre) e Israele (5 settembre). Per la Nazionale, conferma poi anche per gli stage: il programma della nuova stagione sarà definito nei prossimi mesi in accordo con Leghe e club.