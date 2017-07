Calcio: cambia sede Udinese-Hannover

ST. VEIT (AUSTRIA), 27 LUG - Le autorità dell'Austria meridionale hanno richiesto, per motivi di pubblica sicurezza, lo spostamento dell'amichevole tra Udinese ed Hannover 96, in programma domenica a St. Veit. Il numero di spettatori previsto supera infatti la capacità dello stadio locale, che è di appena 2.430 posti. "E' una vergogna - ha commentato il sindaco di St. Veit, Gerhard Mock - ... ma la sicurezza viene prima di tutto". Al momento la partita resta confermata per domenica, bisognerà però trovare un impianto con una maggiore capienza.