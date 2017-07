Villar si dimette da cariche Fifa e Uefa

GINEVRA, 27 LUG - Angel Maria Villar, ex presidente della Federcalcio spagnola (Rfef) arrestato per corruzione, si è dimesso dalle cariche che ricopriva in seno a Fifa e Uefa. Il primo annuncio è stato quello dell'ente calcistico mondiale, del quale Villar era vicepresidente, poi è stato il turno della confederazione europea, del cui esecutivo lo spagnolo era membro da ben 25 anni. In entrambi i casi, l'ex presidente della Rfef ha presentato le dimissioni in forma scritta. Lo stesso Villar non si è invece ancora formalmente dimesso dalla federazione spagnola.