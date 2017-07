Napoli, Higuain perde arbitrato

NAPOLI, 27 LUG - Il Napoli ha vinto nella vertenza giudiziaria contro Gonzalo Higuain che chiedeva spettanze arretrate. Lo annuncia il club azzurro con un tweet: "Vinto il lodo arbitrale: Gonzalo Higuain condannato al pagamento delle spese processuali". In una nota, il Napoli poi spiega che "questa mattina è stato notificato al proprio difensore di fiducia, avvocato Mattia Grassani, il lodo arbitrale relativo alla controversia instaurata l'8 marzo 2017 dal Signor Gonzalo Gerardo Higuain. l calciatore aveva dapprima richiesto la condanna della società al pagamento di 681.000 euro, poi diventati oltre 2.570.000 euro nel corso del giudizio, e, in subordine, al risarcimento del danno per violazione del principio di buona fede. Il Collegio Arbitrale ha respinto e dichiarato inammissibili per quanto di ragione tutte le domande avanzate dall'ex tesserato del Club, condannandolo, al pagamento integrale delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale, quantificate in oltre 50.000 euro".