Serie A, Juve-Napoli inizio in discesa

ROMA, 27 LUG - Pronostico favorevole per tutte le grandi nella prima giornata di serie A. La scelta dei quotisti SNAI è netta a partire dagli anticipi del 19 agosto, che vedranno impegnate Juventus e Napoli: la vittoria dei bianconeri in casa con il Cagliari si gioca a 1,15, il pareggio schizza a 7,50, il blitz isolano vale 20 volte la scommessa. Quanto ai partenopei, il «2» in casa del Verona è offerto a 1,45, con il pareggio a 4,50 e il successo veneto a 7,25. Dopo aver dominato nella prima parte del mercato estivo, il Milan ha conquistato anche la fiducia dei quotisti. Nel posticipo di lunedì 21 farà visita al Crotone Il «2» è a 1,45, la vittoria del Crotone è a 7,00, il pareggio a 4,50. La Juventus è sempre la squadra da battere per lo scudetto: il settimo titolo consecutivo si gioca a 1,80. Sfidante ufficiale il Napoli, a 4,50, ma la sorpresa è al terzo gradino del podio dove il Milan scalza la Roma. Il trionfo rossonero vale 6 volte la scommessa. Seguono Inter e Roma a 10 e la Lazio a 75.