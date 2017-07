Juve: Buffon, liti Cardiff inesistenti

TORINO, 27 LUG - "Cardiff ha lasciato frustrazione per aver perso una finale a cui tutti tenevamo molto. Quello che si è detto dopo mi interessa poco". Dalla tournee negli Stati Uniti, Gigi Buffon torna a parlare così della finale Champions persa col Real Madrid e sulle voci relative a litigi nello spogliatoio. "Torno a ripetermi per essere chiaro e onesto nei confronti dei tifosi - aggiunge il portiere al sito del club bianconero -: abbiamo perso perché abbiamo trovato una squadra superiore. Non è accaduto assolutamente nulla e se dico questo è perché voglio che la gente della Juve sappia che il nostro attaccamento e la nostra professionalità non potevano certo essere destabilizzati da fantomatiche liti".