Delneri, inizio campionato abbordabile

UDINE, 27 LUG - "Sulla carta è abbordabile, poi però bisogna andare sul campo che è un'altra cosa". È il primo commento del tecnico dell'Udinese, Gigi Delneri, al sorteggio del calendario di serie A 2017/2018 che vedrà i bianconeri all'esordio in casa con il Chievo e alla seconda giornata in trasferta con la Spal. Secondo Delneri "il Chievo nel girone d'andata ha sempre fatto grandi cose, è una squadra consolidata in serie A. Sarà uno scontro con due squadre che puntano allo stesso obiettivo. La Spal è una neopromossa, la incontreremo alla prima gara che fa in casa, affronteremo un pubblico importante e una squadra motivatissima; sarà una partita molto dura perché chi gioca in A ha qualità". Delneri si è soffermato anche sull'assenza della sosta natalizia, definendola come "inusuale": "Adattiamoci - ha concluso -. Io sono sempre stato per le tradizioni e mi mancherà qualcosa".