Allegri, con Psg un buon test

TORINO, 27 LUG - "È stato un bell'allenamento, ci sono state buone trame di gioco sia nel primo sia nel secondo tempo. Bisogna migliorare la condizione, la fase di palleggio, la conclusione dell'azione, ma abbiamo tutto il tempo per prepararci e farci trovare pronti per la Supercoppa". Massimiliano Allegri commenta la vittoria della Juve contro il Psg. "I singoli? Sono contento per Pinsoglio (giovane portiere di riserva, ndr) che ha fatto una bella prestazione, così come Marchisio dietro le punte - dice il tecnico bianconero al sito Internet del club -. Bentancur è bravo a giocare tra i due di metà campo, deve acquisire più personalità perché ha tecnica e tempi di gioco e un grande avvenire davanti. Dybala e Higuain all'inizio dell'anno scorso avevano delle difficoltà, poi l'intesa è migliorata". Allegri si dice soddisfatto anche "della predisposizione al sacrificio nella fase difensiva, svolta bene nonostante ci mancassero le gambe, perché per centrare gli obiettivi serve la voglia di sacrificarsi da parte di tutti".