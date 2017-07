Gold Cup: vittoria Stati Uniti

ROMA, 27 LUG - Grazie ad un gol di Jordan Morris all'88', gli Stati Uniti hanno conquistato la loro sesta Gold Cup, battendo la Giamaica per 2-1 nella finale di Santa Clara, in California. La nazionale a stelle e strisce si era portata in vantaggio sullo scadere del primo tempo, al 45', grazie ad una punizione di Jozy Altidore che si è infilata alle spalle del portiere Dwayne Miller, subentrato al 23' al titolare e capitano Andre Blake costretto a lasciare il campo per un infortunio alla mano. I giamaicani hanno pareggiato i conti nella ripresa, con il tap-in vincente di Watson al 50' su calcio d'angolo. All'88', però,la doccia fredda con la rete della vittoria di Morris che consente agli Usa di tornare a trionfare dopo un digiuno che durava dal 2013.