Pioli, che emozione esordire con l'Inter

FIRENZE, 26 LUG - ''Sarà una grande emozione per me esordire a San Siro''. Così Stefano Pioli ha commentato la prima giornata di campionato che alla guida della Fiorentina lo vedrà ospite dell'Inter, la squadra da lui allenata la scorsa stagione fino all'amaro esonero.''Di sicuro la nostra sarà la partita clou della prima giornata - ha proseguito il tecnico viola ai canali ufficiali della società - Trovare un avversario così importante come l’Inter è stimolante. Per me poi sarà emozionante esordire in questo campionato proprio a San Siro. Cercheremo di farci trovare pronti per l’inizio della stagione. Sono poi curioso di vedere come il calcio italiano e i tifosi reagiranno alla novità delle partite nel periodo natalizio. Speriamo di avere tante persone al Franchi nella sfida del 30 dicembre con i nerazzurri''.