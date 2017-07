Serie A: Juve-Cagliari primo anticipo

ROMA, 26 LUG - Sarà Juventus-Cagliari, sabato 19 agosto, ad aprire la Serie A 2017/'18. La partita in programma all'Allianz Stadium è in programma alle 18 e precederà il primo anticipo serale, Verona-Napoli (20:45). Domenica 20 agosto tutte le partite si disputeranno alle 20:45 ad eccezione di Atalanta-Roma, in programma alle 18. Il primo posticipo del lunedì sarà invece Crotone-Milan, alle 20:45. La Lega Serie A precisa poi che l'anticipo del Napoli è stato disposto per l'impegno degli azzurri in Champions League e che, in caso di qualificazione del Milan ai play-off di Europa League e di richiesta in tal senso della società all'esito del sorteggio del 4 agosto, Crotone-Milan potrà essere riprogrammata domenica 20 alle ore 20:45. Sempre secondo quanto rende noto la Lega, questo è invece il programma degli anticipi e posticipi della 2/a giornata: sabato 26 agosto, Genoa-Juventus alle 18 e Roma-Inter alle 20:45. Domenica 27 agosto, alle 18, Torino-Sassuolo; tutte le altre partite alle 20:45.