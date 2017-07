Calcio:Terim non è più ct della Turchia

ANKARA, 26 LUG - Fatih Terim lascia la guida tecnica della nazionale turca. L'annuncio è stato dato dalla federcalcio locale, con la precisazione che "entrambi le parti, la federazione e Terim, hanno deciso che sia meglio per tutti separarsi", e che la decisione è stata presa per motivi extracalcio. I motivi di opportunità che hanno portato a questa decisione sono quelli del coinvolgimento del 63enne ex allenatore del Milan e i suoi due generi in una rissa con il proprietario di un ristorante, all'interno del locale. La stampa turca aveva dato ampio risalto a questo episodio.