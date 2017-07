Ventura, Belotti? Importante come gioca

MILANO, 26 LUG - "Belotti sa perfettamente qual è la strada da percorrere per essere un grande protagonista, dovunque lui giochi, che sia in Italia o all'estero. Il vero problema non e' dove gioca ma come e come arriva in Nazionale. Non si deve accontentare di quello che ha fatto. Chi vuole essere protagonista, poi, deve abituarsi alle pressioni": lo dice il ct dell'Italia Giampiero Ventura a margine della presentazione del nuovo calendario di Serie A. "Non so se l'Italia è pronta per la partita con la Spagna - aggiunge il ct - lo dirà il campionato prima e il campo dopo. Sono qui per dire che abbiamo voglia di non lasciare nulla al caso e per dire che ripeteremo gli stage perché sono serviti tantissimo ai giovani".