Amichevoli: Spal-Triestina 2-0

FERRARA, 26 LUG - La Spal ha battuto 2-0 la Triestina, squadra che gioca in Lega Pro, in un'amichevole allo stadio Zandegiacomo di Auronzo di Cadore (Belluno). La neopromossa in A è passata in vantaggio al 38' con un rigore procurato e trasformato da Floccari. Raddoppio, al 9' del secondo tempo, ancora con un rigore dell'attaccante.