Ferrero abbraccia Galliani, 'ci manca'

MILANO, 26 LUG - Siparietto tra Adriano Galliani, nuovo presidente di Premium Sport, e il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. All'arrivo di Galliani negli studi Sky, per la presentazione del calendario della prossima stagione di Serie A, Ferrero lo ha calorosamente abbracciato interrompendo l'intervista: "Ci manca tanto è una persona seria". Galliani si è poi concesso velocemente ai giornalisti: "Sono qui in qualità di ex presidente di Lega. Perché non ho più la cravatta gialla? Perché non sono più al Milan".