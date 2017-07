Astori, aspetto Fiorentina competitiva

ROMA, 26 LUG - "Sono felice di essere capitano in una piazza come Firenze, mi rende orgoglioso. Vorrei però una squadra competitiva come ci ha promesso la società": è il messaggio lanciato alla società da Davide Astori attraverso i microfoni di Sky Sport. "I giocatori che se ne sono andati sono tutti importanti e hanno dato tanto alla Fiorentina lasciando il segno - ha detto ancora il neocapitano viola - Penso a Borja Valero, Gonzalo Rodriguez e Bernardeschi, sul quale la Juve ha investito molto considerandolo un grande acquisto. Ora, però, i nostri tifosi sono tutti curiosi di sapere chi prenderà il loro posto". Oggi, intanto, la squadra è tornata ad allenarsi dopo due giorni di riposo, presenti anche il neoacquisto Veretout (cui nelle prossime ore si aggiungerà l'ex Nizza Eysseric), Vecino e Kalinic, quest'ultimo reduce dal lungo permesso per ragioni familiari e sempre al centro di voci di mercato, tra Milan e Inter. Il club lavora poi per completare la difesa: i nomi più gettonati restano quelli di Paletta e Tonelli.