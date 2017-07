La Lega di Serie A fa passi avanti

MILANO, 26 LUG - La Lega Serie A fa passi avanti verso la riforma della governance. Ha dato frutti l'attività di mediazione del commissario straordinario, Carlo Tavecchio: l'assemblea ha infatti votato all'unanimità una delibera con i principi cardine della nuova struttura di governo, in cui il Consiglio avrà tutti i poteri di gestione, oggi in capo all'assemblea, e sarà composto in maggioranza da esponenti diretti delle società, come filtra al termine della riunione. Ne faranno parte un presidente e un amministratore delegato indipendenti con poteri e deleghe specifiche previsti dallo statuto. L'ad avrà poteri di amministrazione necessari a garantire lo sviluppo e la crescita dell'attività della Lega, con poteri di programmazione, coordinamento e direzione della struttura operativa. Restano di competenza dell'assemblea l'approvazione del bilancio, nonché la nomina, la revoca e la determinazione del compenso degli amministratori, oltre alle materie riservate per legge.