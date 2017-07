'Kalinic? Piace ma situazione invariata'

MILANO, 26 LUG - "Kalinic? Al momento la situazione è invariata. Sicuramente fa piacere che i nostri giocatori siano richiesti in Italia e in Europa, significa che abbiamo seminato bene in precedenza. La Fiorentina ha cercato di accontentare anche i giocatori: Bernardeschi non ha voluto firmare il suo nuovo contratto e lo abbiamo mandato via. E ci sono stati giocatori che volevano iniziare nuove esperienze". Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, a margine della presentazione del calendario della prossima stagione di serie A, fa il punto sul mercato del club viola e assicura che per ogni giocatore ceduto ne "arriverà uno di pari valore". Poi sul futuro di Vecino, che è ad un passo dall'Inter, chiarisce: "Aveva una clausola di 24 milioni e su quello non possiamo fare niente. Andrà nel club che ci darà i soldi che sono stabiliti precedentemente".