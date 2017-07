Morandi offre a Cassano Naz.Cantanti

BOLOGNA, 26 LUG - "Mi è venuta un'idea. So che ami molto la musica, perché non facciamo una canzone insieme, così puoi diventare il capitano della nostra squadra, la Nazionale Italiana Cantanti? E potrai giocare a calcio fino a settant'anni". Questo l'appello lanciato su Facebook da Gianni Morandi, rivolto ad Antonio Cassano, che dopo un tira-e-molla con la squadra dell'Hellas Verona, con la quale aveva sottoscritto un contratto per la prossima stagione, ha deciso il suo ritiro definitivo dalle scene calcistiche. "Caro Antonio - è la premessa del post scritto dal cantante di Monghidoro - il tuo enorme talento non è mai stato in dubbio, c'è anche chi dice che in Italia nessuno abbia mai eguagliato le tue doti calcistiche. Hai annunciato il tuo addio al calcio, peccato...".