Cagliari riparte da Aritzo, c'è Cragno

CAGLIARI, 26 LUG - Primo allenamento ad Aritzo (Nuoro) per il Cagliari: nel cuore dell'isola per la seconda fase della preparazione e per stare vicino ai propri tifosi. In campo anche Cragno, esentato dalla prima parte del ritiro a Pejo (Trento) dopo gli impegni con l'Under 21. La sveglia per i rossoblù è suonata come al solito alle 8 del mattino: rapida colazione e poi tutti a bordo delle navette che dall'Hotel Sa Muvara hanno trasportato la squadra allo Stadio del Vento. Tanti tifosi in tribuna, giunti anche da Sassari. Il Cagliari ha svolto la parte del lavoro nella palestra allestita nei pressi del terreno di gioco. Poi la squadra è scesa in campo per svolgere il consueto riscaldamento tecnico. A seguire esercitazioni tecniche su controllo, ricezione e possesso palla. Poi esercizi per allenare la fase difensiva e per concludere una partitella a campo ridotto. In evidenza Cossu. I portieri Cragno, Rafael, Crosta e Daga hanno lavorato su deviazioni in tuffo e diagonali.