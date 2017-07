Lega A: ok a bando diritti tv estero

MILANO, 26 LUG - L'assemblea della Lega Serie A ha deliberato all'unanimità il bando per la vendita all'estero dei diritti tv del campionato per il triennio 2018-21, da cui l'advisor Infront si attende ricavi superiori ai 186 milioni a stagione registrati per il 2015-18. A quanto filtra, i dirigenti dei club hanno accolto con un applauso anche il voto positivo del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, spesso polemico sul tema, intervenuto in collegamento video. L'invito a offrire, senza un prezzo minimo sul modello della Champions, sarà pubblicato i primi di agosto e i soggetti interessati avranno sei settimane per avanzare le proprie offerte. La novità è la vendita per macro aree geografiche, con Medio Oriente e Asia considerate potenzialmente più redditizie. Difficilmente i diritti tv saranno assegnati subito, nel giro di una decina di giorni verrà convocata un'assemblea per valutare le proposte, quindi Lega e Infront porteranno avanti trattative private per qualche mese, con l'obiettivo di vendere entro gennaio.