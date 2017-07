Samp:futuro di Schick si saprà ad agosto

GENOVA, 26 LUG - Soltanto dopo la prima settimana di agosto, quando saranno effettuati i nuovi accertamenti, si conoscerà il futuro di Patrick Schick. Il giocatore è' attualmente a riposo dopo l'infiammazione al cuore che aveva fatto saltare il trasferimento dell'attaccante dalla Sampdoria alla Juventus. Quindi solo dopo i nuovi esami si capiranno meglio le condizioni fisiche dell'attaccante ceco che al momento no può giocare perché privo dell'idoneità medica. Lui vorrebbe ancora andare alla Juve, ma l'Inter sembra la squadra più vicina oggi. Comunque la Sampdoria vorrebbe trattenerlo ancora una stagione. Nel frattempo, viste le difficoltà di arrivare a Omar Colley del Gent, la Sampdoria per la difesa torna su Gian Marco Ferrari: nei giorni scorsi il Sassuolo aveva rifiutato un' offerta di quasi nove milioni per il giocatore ma ora il club emiliano sarebbe disponibile alla cessione.