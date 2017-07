'Inter non compra assi perché li ha già'

MILANO, 26 LUG - "Perché non compriamo delle stelle? Perché sono già in squadra, ne abbiamo già tante. Siamo pronti a operare in entrata, ma dipende da cosa vuole Luciano Spalletti. Abbiamo preso Skriniar e venduto Andreolli, ceduto Banega e comprato Borja Valero. Per bilanciare la squadra, dobbiamo prima vendere dei giocatori e poi comprarne degli altri". Il presidente dell'Inter Erick Thohir, da Singapore dove ha assistito all'allenamento della squadra nerazzurra, spiega le strategie di mercato del club. Nessun nuovo acquisto a meno di ulteriori cessioni. E basta paragoni col Milan: "Hanno un nuovo investitore, ma anche Suning, quando è arrivata all'Inter nella scorsa stagione, ha comprato almeno cinque big, ovvero Kondogbia, Eder, Joao Mario, Gabigol e Antonio Candreva. Non paragonate l'Inter al Milan perché nella prossima stagione dovremo concentrarci soltanto sulla Serie A".